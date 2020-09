24 sep 2020

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke delante de las cámaras de Telencinco se encuentra en uno de sus momentos más crudos. El distanciamiento de él de su hija Anita, a su parecer con la madre de esta como pieza clave de la mala relación, está sirviendo para que veamos esa nueva batalla televisada.

Tras las declaraciones de Makoke el pasado fin de semana, estos días está siendo él, gracias a la ventana que le supone 'Sálvame', quien está ahondando en los problemas que provocaron el punto y final a su matrimonio. Después de explicar que le había puesto los cuernos de manera reiterada en la etapa final de su relación, ahora ha detallado por qué no tenían relaciones sexuales.

Kiko hablaba sobre el estilo de vida que llevaban, en el que las fiestas eran el pan suyo de cada día. Y cuando llegaban a casa, ella estaba tan alterada que le causaba "rechazo". Una palabra muy gruesa la utilizada por Matamoros, que añadía: "Estaba físicamente rara, que no la veía".

Esto llevaba a que no tuvieran sexo, un tema sobre el que no hablaban en aquel momento, porque le daba pudor y que, ahora, toca de manera superficial porque "eso no porque me parece muy feo decírselo. Ahora ya no me parece feo decírselo". Ahí lo deja, para que podamos esperar la respuesta de ella en 'Viva la vida' en unos días.

En un momento empecé a sentirme incómodo"

María Patiño le echaba en cara que él también llevaba esa vida: "Dices: 'Es que llegaba a casa…' ¿Y tú cómo estabas? Durante 10 años has dicho lo que te ha dado la gana en tu vida. ¡Claro que superaste una deslealtad! Tenías en la discoteca a todas las demás". Unas palabras muy duras para las que él tenía respuesta: abracé esa forma de vida porque me interesaba… "En un momento empecé a sentirme incómodo".

Y lanzaba una pregunta con la que trataba de que quienes la escucharan entendieran por lo que había pasado: "¿Sabes las veces que me he ido de esa casa y la de veces que he dormido en un hotel?". Tras esto, tan solo indicaba que, el día de su boda, apenas la vio. Esa es la relación que tenían en la recta final de casi dos décadas que terminaron de manera abrupta.