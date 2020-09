23 sep 2020

Dos años después de que su matrimonio llegara a su punto y final y con sus vidas sentimentales rehechas (con rupturas intermedias por ambos lados, incluso), Kiko Matamoros y Makoke siguen teniendo las espadas en todo lo alto. La guerra entre ellos, con su hija Anita en el medio (posicionada con su madre), se encuentra en un momento muy crudo como estamos comprobando en los platós y revistas.

El último el dar un golpe ha sido él. Ayer por la tarde, en 'Sálvame', aprovechaba su puesto de trabajo en el programa de Telecinco para reconocer que le había sido infiel, de manera reiterada, en la etapa final de su relación. Cuando las cosas no iban bien, pero aún estaban juntos. El detonante, las declaraciones de Makoke revelando que Kiko había bloqueado a su hija y que había estado engañándola 20 años.

"Dice que la he engañado 20 años, no. Tú me engañaste un vez, utilizaste a mi hija, te la llevaste a Ibiza para ver a un señor, por dos veces utilizaste a mi hija de coartada y me encontré en un armario de mi hija unas camisetas de las que producía es señor", comenzaba dando esa réplica Matamoros. "Hay que ser sinvergüenza para hacer eso con una hija y con tu pareja", añadía.

Pero lo grueso de sus palabras estaba aún por llegar: "A partir de ahí la he engañado muchísimo y la llegué a tener bastante rechazo. Me daba todo lo mismo, te puse una cantidad de cuernos que no te lo crees ni tú". Una sentencia que realizaba mirando a cámara, dirigiéndose a ella de manera directa.

Esto provocaba la llamada del hijo de Makoke, Javier Tudela, que pedía que dijeran "al calvo que se calle" y le llamaba "tonto". Quedamos a la espera de que este fin de semana, en 'Viva la vida', le dé la respuesta correspondiente en este cruce de declaraciones que se ha convertido en una constante estos años.