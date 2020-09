25 sep 2020

Como todo este año, 'Operación Triunfo' vivió su edición más atípica. Por supuesto, marcada por la pandemia, que es la coletilla que parece haber quedado a todo lo acontecido desde el pasado mes de marzo. En junio, en plena desescalada, 'OT20' celebraba esa final en la que se alzaba como ganadora, cumpliendo con todos los pronósticos, Nía.

Han pasado tres meses desde que recogiera esa especie de trofeo que lleva emparejado un premio económico que, a día de hoy, aún no ha ingresado en su cuenta corriente. Ha sido en una entrevista en 'El Mundo' donde ha realizado esta confesión que, por otra parte, no ha hecho gracia a la productora que se encarga del espacio musical.

Nía no ha visto aún ni un solo céntimo de esos 100.000 euros que se ganó por derecho propio, con el sudor de su frente y la vibración de sus cuerdas vocales. "Todavía estoy esperando. Supongo que este tipo de cosas es a 90 días, que me tocará en octubre", explicaba antes de añadir que quería ahorrar, porque el panorama que tenemos por delante no es muy alentador...

A pesar de que no hay maldad en sus palabras, desde Gestmusic han dado una respuesta pública a sus palabras. Una afirmación que puede permitirle a la cantante echar cuentas y dosificar lo que tenga en el banco: están dentro de plazo, ya que las bases del concurso indican que pueden hacerlo en los cinco meses siguientes.

¿Octubre? Puede que incluso ese pago no llegue hasta noviembre. Le recomendamos paciencia y que administre bien el dinero que tiene, aunque ya advertía en esa entrevista que está "pelá".