11 jun 2020

Se acabó. Ahora sí. La marcha de Roberto Leal de TVE ha tenido que hacerse de manera progresiva como consecuencia de la pandemia, que ha alterados sus planes como los de toda la población mundial. Pero, anoche, era hora de bajar el telón de esa etapa de su vida que comenzó en 2017, cuando 'OT' hizo ese regreso triunfal a nuestra televisión con Amaia Romero, Aitana Ocaña, Alfred García y demás 'triunfitos' que provocaron una revlución.

El presentador se puso al frente de la final de 'OT 20' sabiendo que esa era su última noche. Que cuando acabara, se dedicará en cuerpo y alma a la versión de 'Pasapalabra' renovada por Antena 3 y que le han confiado a su profesionalidad. Así que, el discurso con el que cerrar ese ciclo, tenía que ser emotivo. Lo fue. Tanto como para hacer llorar a Noemí Galera.

"Ha sido una edición bastante loca, en la que incluso presenté una gala desde el sofá de mi casa... Hoy cerramos ciclo, y esto es una montañita rusa como a mí me gusta decir", comenzaba, recordando esos vaivenes que ha provocado, también en el 'talent', el estado de alarma y el aislamiento que ha traído consigo.

En ese momento, hacía entrar un ramo de flores para Noemí, directora de la Academia. Era cuando a esta se le caían las lágrimas. "Estoy desubicado, no te voy a engañar", decía él para arrancar desde dentro de esa emoción y dedicarle unas palabras: "Quería tener un detalle contigo y con todos los profesores por todo el cariño que me habéis demostrado desde el principio, que no es nada comparable a lo que me llevo. Sabes que te quiero".

Imagen del emotivo momento de Noemí Galera y Roberto Leal en la final de 'OT20'. pinit

Era entonces cuando llegaba el momento de la dedicatoria a su hija y de rendir homenaje a un referente de nuestra música que nos dejaba el martes, Pau Donés (así queda repartida su herencia): "Empecé en 'OT' en 2017, un mes antes de que naciera mi niña, Lola. Gracias porque me lo habéis hecho muy fácil. Le podré decir a Lola orgulloso que su padre fue uno de los presentadores 'OT'..."

"No dejéis nunca de ser verdad; 'bonita la gente que es de verdad', como decía nuestro gran Pau Donés. Larga vida a 'OT' y hasta siempre", terminaba con ese guiño al cantante aragonés que perdía su batalla contra el cáncer hace un par de días, dejando a la música española un poquito huérfana.