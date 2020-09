27 sep 2020 sara corral

Amor Romeira y Sofía Suescun se declararon la guerra públicamente hace muchos años, sin embargo, ahora sus problemas han pasado todos los límites y les hará, probablemente, llegar a los tribunales. Amor, que se ha convertido en una de las colaboradoras con más información escandalosa sobre famosos, no ha dudado en desvelar el comentario por el cual alega haber demandado a Sofía.

Anoche, Amor se sentó en el plató de 'Sábado Deluxe' para desvelar el verdadero motivo de estas demandas. Al parecer, el origen tiene lugar en una tensa conversación que ambas llevaron a cabo en el 2018 y que Sofía sentenció diciendo: "Para ser tío, pocos huevos tienes"..Comentario que Amor denuncia por haber: "un menoscabo en su identidad de género".

Kiko Jiménez, novio de Sofía, ha asegurado que, a pesar de no defender y reconocer que fue un comentario equivocado, Amor no cuenta toda la verdad, ya que Sofía pidió disculpas al instante.

"Esta chica tiene que ser consciente de que tiene más de un millón de seguidores y recibo muchos mensajes al día de gente insultándome por culpa de su fomentación. Ella lo hace público y sus fans vienen y me escriben, me dicen ‘eres un hombre, acéptalo", alegaba Amor mientras que Kiko aseguraba, una y mil veces, que la conversación que ella contaba no era del todo cierta, y estaba omitiendo información.