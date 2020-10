1 oct 2020

No, Rocío Carrasco (los problemas por los que está a punto de perder su casa) no ha cogido el teléfono para marcar el número de su hija, Rocío Flores, como esta le lleva reclamando todo este 2020 por tierra, mar y aire. En cambio, sí podría haber realizado esa llamada a otra persona con la que lleva años distanciada: su hermana Gloria Camila Ortega. Al menos, esas son las informaciones que llevan días rondando en los mentideros de la prensa del corazón.

Todo comenzaba con las especulaciones sobre un distanciamiento de Gloria y su sobrina. Si bien es cierto que la actividad conjunta en las redes sociales y en las imágenes que se ven de una y otra por la calle no hay rastro de la una al lado de la otra, no menos lo es que residen en ciudades diferentes y que están creciendo en sus respectivas vidas personales y profesionales.

Gloria se encargaba de desmentir, de manera tajante, el mal rollo con Flores. Lo había hecho, horas antes en el plató de 'Sálvame', Antonio David Flores. Pero parece que, hasta que no se escuchó de boca de la hija de josé Ortega Cano, no se le ha dado veracidad al hecho de que entre ellas no ha cambiado nada.

Así las cosas, ayer se seguía incidiendo en el gesto sobre el que se había sostenido ese presunto mal rollo entre tía y sobrina: una llamada de teléfono de Carrasco a su hermana Gloria, con quien hace años que no tiene relación y que ha dicho de ella lo más grande, para interesarse tanto por su estado como por el de su hermano José Fernando.

Era Marisa Martín Blázquez, en 'El programa de Ana Rosa', quien aseguraba no poder concretar si esa conversación se había producido hace "dos meses o dos semanas", pero sí que hablaron y que fue la mayor de ellas quien descolgó el teléfono en un movimiento que no se entiende, pero que le honra.

"Rocío Carrasco se pone en contacto con Gloria Camila y se interesa por ella y por José Fernando, por los dos hermanos. Esto le descoloca un poco al principio porque no se lo esperaba. Lo recibió con sorpresa y con cierto agrado", explicaba la periodista, añadiendo que Gloria respondía con "monosílabos" y que, por el momento ese acercamiento, "no ha ido más allá". Se ha quedado en una primera toma de contacto.

Además, Gloria Camila tan solo se lo cuenta a su padre y "deciden también no hacer partícipes al resto de la familia". ¿Por qué? "Porque ponen un poco en cuarentena la intencionalidad de esa puesta en contacto". Veremos por qué derroteros discurre este nuevo capítulo en el seno de una familia a la que, si algo le sobran, son enredos entre ellos.