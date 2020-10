5 oct 2020

Las hijas de María Teresa Campos no estaban muy convencidas de que lo hiciera, pero la presentadora, rodeada de rumores de una posible reconciliación con Edmundo Bigote Arrocet, se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para ofrecer una entrevista en la que dejar claros todos esos aspectos de su vida sumergidos en un mar de especulaciones.

Efectivamente, sus palabras han llevado a unas críticas que, en anteriores ocasiones, le han pasado factura emocional a María Teresa. Entre ellas, las de María Patiño, que no se cortaba a la hora de llamar "maleducada" a la veterana presentadora por un presunto trato inapropiado a Jorge Javier Vázquez.

Ayer, en 'Viva la vida', su hija Carmen daba la cara por ella. Comenzando por responder a Patiño. "No vi en ningún momento que se portara mal con Jorge Javier Vázquez", decía tras haber defendido que su madre ofreció una versión fiel a lo que es ella: "Fue ella en estado puro".

Acto seguido se dirigía a Diego Arrabal, muy duro con María Teresa: "Mi madre anoche estuvo estupenda. No me ha dado ninguna vergüenza ajena, me ha enorgullecido la madre que tengo. Decir que mi madre te da vergüenza ajena no es respetar a mi madre".

Borrego aprovechaba para aclarar que la ausencia de su madre en 'Hormigas Blancas' desde hace semanas, se debe a que no va a participar más tras aquella polémica con Rocío Flores de por medio. Y que es una decisión que ha tomado la propia María Teresa, que hace siempre lo que quiere, sin importar lo que opinen la propia Carmen o su hermana, Terelu Campos.