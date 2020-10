6 oct 2020

Entre la multitud de rostros conocidos que han pasado por el coronavirus, encontramos a un Diego Matamoros que tuvo que hacerle frente solo. De hecho, todo lo que se preocupó por él su ex, Estela Grande, hizo pensar que podrían llegar a reconciliarse... pero no. De hecho, no tardó mucho en caer en los brazos de Carla Barber.

De aquello, de ese contagio, ha pasado ya medio año. Y Diego no termina de estar recuperado del todo. Es por ello que ha decidido hacer un paréntesis en su trabajo en su canal de Mtmad, para intentar recuperar la normalidad en su vida y ver si, bajando el ritmo de trabajo, termina de limar todas esas secuelas que le ha dejado el Covid19.

Lo ha explicado en ese canal mencionado. "En este momento en el que me encuentro, que no tiene nada que ver con nada sentimental, necesito parar. Es un tema personal, necesito depurarme, estar tranquilo, pensar tranquilo y coger con fuerza las próximas aventura", empieza tras aclarar que "no es un adiós, es un hasta luego".

"Por eso os quiero decir que hago un vídeo de despedida, aunque temporal. Durante unas semanas no voy a publicar, muchos momentos que habéis visto... Todo haces un conjunto, habéis podido conocerme un poco más. Son unas semanas que me cojo de vacaciones, que me lo he currado mucho", proseguía en esa especie de introducción antes de poner sobre la mesa los motivos para echar ese freno.

"No os preocupéis. Es un momento que tengo que parar, ahora mismo me encuentro fuerte. Hay gente que no lo sabe, pero llevo seis meses sin olfato. Secuelas que me ha dejado el coronavirus, una de ellas, es esa. Otra es que se me disparan mucho las pulsaciones, sobre todo cuando me muevo", continuaba, poniendo de manifiesto qué es lo que no ha podido regularizar aún tras dar positivo.

"Voy a aprovechar estas semanas para cuidarme más. Me quiero hacer un chequeo completo de cómo va mi cuerpo a día de hoy, qué ha dejado el coronavirus en mi cuerpo. Mejorar, no cansarme, múltiples cosas que quiero tratar en la privacidad. Os estoy explicando todo. Es un momento de muchos cambios en mi vida. Espero que lo entendáis", termina el vídeo el hijo de Kiko Matamoros, al que veremos menos a partir de ahora, hasta que recupere fuerzas para regresar ante sus incondicionales.