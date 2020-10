13 oct 2020

Hace tiempo, Violeta Mangriñán se sinceró y dio los detalles de la anorexia que había padecido durante su adolescencia. Y hace unos días, la ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' reconoció que había recaído en la enfermedad. Lo está pasando mal. Muy mal. Tanto que ayer la vimos derrumbándose en el plató de 'Sálvame' al hablar del tema.

Porque, después de revelar lo que estaba afrontando, recibió una lluvia de críticas en las redes sociales y quiso ofrecer una visión ampliada de por lo que estaba pasando, terminando en un llanto incontrolable que pone de manifiesto que lo está pasando realmente mal y que lo que menos necesita es que se dude de su sufrimiento.

"Me obsesiona mi imagen, y por esa obsesión me doy cuenta de que tengo un problema. Me preocupa el tema de coger peso y cuando creo que me he pasado con la comida me castigo, me castigo muchísimo", comenzaba ya a llorar y evidenciando problemas de respiración mientras trataba de hacerse entender, de dejar las cosas lo más claro posible para zanjar con esa sombra de dudas que no hace sino agrandar sus heridas.

"En ningún momento he normalizado lo que me pasa y he hablado de esto como lo que es, un problema. Hay niveles de gravedad, pero solo con reconocer que tienes un problema y querer poner una solución ya es un paso. Mi familia y mi novio son maravillosos, ellos están preocupados pero me ven estupenda, no me entienden", continuaba, poniendo ejemplos de lo que está teniendo que aguantar en las redes tras hablar de su recaída.

"De 30 días que tiene el mes solo cuatro me veo guapa. Me limita porque vivo de mi imagen, de hacerme fotos. Mi novio está harto, es un drama cuando me ayuda en mi trabajo, en todas me veo gorda, fea, mal... La gente que no ha pasado esto no te entiende", proseguía con esa historia que, explicaba, todo comenzó cuando empezó a tomar pastillas anticonceptivas y engordó 7 kilos.

"No sé cómo hablar sin que la gente le saque punta, estoy acostumbrada a que me machaquen pero estoy muy nerviosa y fatal, es algo muy serio", terminaba Violeta de contar por lo que está pasando.