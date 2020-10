14 oct 2020

Compartir en google plus

No están siendo tiempos fáciles para María Teresa Campos. Si bien es cierto que, tras su estallido hace una semana en el plató de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez estaría dispuesto a dar una nueva oportunidad a su amistad, no menos lo es que esa entrevista en el 'Deluxe' y el trato que le dio al presentador no solo ha erosionado la relación entre ellos dos. A la veterana comunicadora le han llovido las críticas.

María Teresa está en el punto de mira después de desmentir, de manera tajante, que pueda haber una reconciliación con Bigote Arrocet. Pero, además de ese juicio al que ha sido sometida por la opinión pública, parece tener problemas más serios. De dinero. Una deuda. Grande. Con Hacienda.

Al menos, así lo asegura este miércoles la revista 'Lecturas', que cifra en 700.000 euros el montante que adeuda la matriarca de las Campos con el fisco. Algo menos de sa cifra en realidad. Porque sobre su chalé pesaría un embargo de, exactamente, 633.883,85. Una cifra lo suficientemente importante como para que le urja encontrar vías de ingreso (por ejemplo, ese polémico 'Deluxe').

Es el mismo medio el que indica que fue el Ayuntamiento de Las Rozas quien ejecutó ese embargo, el pasado mes de febrero, por una deuda de 9.502,05 euros como consecuencia de que la falta de liquidez le impide hacer frente a los impuestos municipales. Añaden que sobre el inmueble pesarían cargas de unos dos millones de euros. Por no hablar de lo que cuesta el mantenimiento de la misma.

Toda esta situación es la que ha llevado a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, a manifestar su preocupación por una posible caída en el desánimo de su madre o por que aparezcan, de nuevo, esos problemas de salud que arrastra en los últimos años. ¿Hará mella esta deuda también en ella?