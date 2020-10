15 oct 2020

Malú está lista para regresar a televisión. Lo hará de la mano del 'talent' de Antena 3 'Mask Singer'. Anoche era momento de promocionar el espacio en 'El Hormiguero', aunque sus fans se llevaron un pequeño chasco. Porque lo que se esperaban era verla sentada al lado de Pablo Motos y no por videollamada. Pero menos da una piedra, y ya había comparecido así durante el periodo más duro de la primera ola de la pandemia.

Malú habló mucho de música y, por supuesto, de ese espacio que está a punto de echar a andar. Sin embargo, a pesar del hermetismo con el que siempre blinda su intimidad, no pudo evitar dejar una pincelada sobre cómo le ha cambiado la vida la maternidad. O, más bien, Lucía, su hija.

Cuando mi hija se me echa en el cuello ahí se acaba el día"

Porque la cantante puso de manifiesto que se le cae la baba con ella y que la niña es la única capaz de cambiar los patrones de una rutina marcada por las prisas y la dependencia tecnológica. "Cuando mi hija se me echa en el cuello ahí se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos. Nunca he estado tan separada del teléfono, pero estoy con mi hija, ¡no me acuerdo ni que existe!", manifestaba sin ocultar el brillo en sus ojos.

La cantante ya advirtió cuando confesó estar embarazada que quería disfrutar de este momento junto a su pareja, Albert Rivera. Y, de hecho, las alusiones a la menor en las redes sociales han sido mínimas desde ese 6 de marzo en el que le cambió la vida para siempre. Para mejor. Mucho mejor.