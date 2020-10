17 oct 2020

Compartir en google plus

Íntima, cercana y más allá de su vida laboral, Vicky Martín Berrocal ha sido la nueva protagonista del programa 'Mi casa es la tuya'. Entrevistada por Bertín Osborne, la diseñadora se ha abierto en canal y hablado de los momentos más importantes de su vida como el nacimiento de su hija, la relación actual con su único marido, el torero Manuel Díaz 'El cordobés', o la turbulenta relación que mantuvieron sus padres y de la que ha desvelado secretos familiares de los que jamás había hablado.

Al parecer, su padre José Luis Martín Berrocal, mantuvo una relación paralela con dos mujeres a la vez y con las que ambas creó una familia diferente. Una en Madrid y otra en Huelva.

"Mi padre tuvo dos mujeres a la vez. Esto no lo sabe nadie, pero te lo voy a contar. Eran los años 60 y él no tenía fin, estaba con dos y cualquiera sabe lo que tenía por ahí más. Él estuvo con una señora que conoció en Madrid, estuvo con ella, y tuvo hijos. Pero no se casó ni con ella ni con mi madre. Él hizo su historia con mi madre en Huelva. Mi padre tuvo hijos alternos, en Huelva y Madrid. Por parte de padre tengo tres hermanos", comentaba Vicky con total normalidad.

También ha contado que su madre llevó en secreto su embarazo. "Mi madre se quedó embarazada, pero no se le notaba. Con miedo, se vino sola en autobús a Sevilla para dar a luz. Nadie sabía que estaba embarazada. Mi padre no se enteró ni del día del parto. Yo no viví con mi padre hasta que nació mi hermana Rocío, a los 9 años", ha explicado.

Aunque la relación de sus padres nunca le ha impedido tener una buenísima relación con ambos. "Yo veía a mi padre y me moría. Siempre tuve esa debilidad, ha sido el hombre de mi vida. Me cuesta hablar de él porque ha sido todo para mí".