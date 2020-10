14 oct 2020

Me dispongo a contar una historia real. Este fin de semana, le mandé una historia de Instagram a Cantal Ceña, editora de moda de la web. No, no era un meme. Tampoco un GIF de Emily in Paris. Tampoco un bolso de Chanel. Era un vídeo de Vicky Martín Berrocal en el que aparecía andando, en una auténtica caminata de fin de semana. A juzgar por sus palabras, no estaba enamorada del plan (yo hay días que tampoco lo estoy), pero no había más remedio: lo primero es la salud. En un primer plano de su cara (¡Qué piel tiene! Y sabemos su rutina antiedad para conseguirla), se podía apreciar su brazo. En su mano, había algo azul. Las pesquisas comenzar entonces: Cantal aseguraba que era una botella de agua. Yo, salté rapido a las conclusiones: era un pesa. Dejando de lado, llaves, bolso o monedero, las pesquisas se reducieron a esas dos posibilidades, que aunque no lo creas tienen algo en común: pesan, por lo que ayudan a quemar calorías (es más, tenemos una rutina con botellas de agua súper efectiva para decirle adiós a los brazos de murciélago).

Evidentemente, no es lo mismo una pesa que una botella de agua pequeña, pero si no estás leyendo, Vicky, te recomendamos la primera. Eso sí, cuando tengas bien curado tu brazo maltrecho.

¿Por qué todas deberíamos llevar pesas cuando caminamos? Muy sencillo: quemaremos más calorías. El razonamiento es simple, si combinas la caminata con movimientos repetitivos de brazos con pesas de 1-3 kg en cada mano, conseguirás un entrenamiento más completo. Las pesas también las puedes añadir en los tobillos, seguro que las habrás visto en tus paseos por El Retiro. Aunque no te emociones si nunca lo has hecho o vendrán a verte las temidas agujetas en menos de lo que canta un gallo.

No obstante, debemos tener cuidado: el peso extra puede hacer daño a las articulaciones por lo que hay que tener en cuenta cómo nos sentimos cuando combinamos estas dos tareas. Si estás acostumbrado a andar, incorporar estas pesas no solo incremementará el gasto calórico, pero también fortalecerás el músculo, por lo que es un win win absoluto.

En el caso de poner las pesas en los tobillos, el peso extra hará que las piernas y caderas encuentren más resistencia a la hora de moverte, por lo que lograrás un entrenamiento más completo, pero nunca añadas más de 2kg en cada tobillo para evitar así riesgo de lesión.

¿Conclusión? Pesas, sí. Pero con cabeza. Si las utilizas en las manos no las pongas en los tobillos y a la inversa.

¿Quién dijo que caminar no era un deporte?