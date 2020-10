16 oct 2020

Vicky Martin Berrocal vuelve a descubrirnos uno de los tesoros mejor guardados de la nueva colección de Zara. Si hace unos días arrasaba en Instagram con unas atrevidas botas de suela track acordonadas y con tacón ancho, esta vez nos ha enamorado con un vestido súper favorecedor del buque insignia de Inditex que tiene el truco perfecto para presumir de tipazo sea cual sea nuestra talla.





VER 11 FOTOS Las 6 compras baratas en Zara de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal que sientan igual de bien tengas la edad y la talla que tengas

Ha sido en su nuevo espacio en el programa de Bertín Osborne en Canal Sur donde hemos visto a Vicky Martín Berrocal radiante y con uno de los looks más favorecedores de los últimos meses. La diseñadora ha apostado por un vestido de lana negro de Zara que tiene todos los ingredientes para sacar el mejor partido a nuestra silueta: el escote en uve es perfecto para realzar el pecho, su largo midi estiliza las piernas y su detalle de nudo drapeado en la cintura, no solo la hace más delgada, sino que disimula tripita y caderas.

Y sí, has visto bien, este modelo de Zara, que cuesta 59.95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XXL, es la versión vestido de la falda con nudo que este verano se convirtió en la favorita de las influencers y que ahora ha aterrizado en los Special Prices de Zara tanto en blanco como en negro por solo 15.99 euros.

Pero volvamos al vestido con truco de Vicky Martín Berrocal, que ya es uno de nuestros favoritos de la temporada y que pensamos ponernos en mil y un look, desde combinado con taconazos, complementos maxi o un buen tocado y una estola de piel para ser la invitada perfecta en una boda de invierno en petit comité, a lucirlo con botas 'over the knee' para un estilismo muy sexy o con botines de suela track y una cazadora de cuero, para un look ‘dark’ muy cañero y rompedor.