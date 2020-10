22 oct 2020

Ayer, Terelu Campos defendía a Pablo en la hoguera de confrontación con Mayka. Pero no solo eso, la colaboradora televisiva además hacía unas picantes declaraciones en las que mostraba su interés por el Dj, “Ah y una cosa más, Pablo te amo. ¡Qué pena que no tenga 30 años menos!”, decía después de defender al concursante a capa y espada en directo.

Pues bien, parece que el sentimiento es mutuo porque Pablo le ha contestado a Terelu a través de un story de Instagram. ¿Será este el principio de una bonita relación? Parece que una de las hermanas Campos le ha robado el protagonismo a Rosito…

"Como a ti te ha salido acostarte con otro y no es, a mí me ha nacido hacer este acto. Esa manera de no te consiento, eres un sinvergüenza… Mayka no tienes ningún derecho a llamarle sinvergüenza”, afirmaba Terelu. Y aunque esta declaró en febrero que no había espacio para más hombres en su vida, parece que Pablo le ha hecho cambiar (aunque sea un poco) de opinión.

Ahora que Pablo está soltero y él y Mayka no se volverán a dar una oportunidad, el Dj ha tomado las redes para contestar a la colaboradora con una sencilla frase que lo dice todo, "La edad es solo un número" escrita sobre un foto de la hija de María Teresa.

¿Estamos ante los principios de un bombazo?