31 oct 2020

Hay dos tipos de famosas: las que se arrepienten de haber mostrado su cuerpo desnudo en la gran pantalla, generalmente bajo presión, y las que utilizan las fotos de Instagram como un espacio propio e "íntimo" en el que deciden por su propia cuenta qué muestran y qué no. Cristina Castaño está en el segundo grupo. Y es que la actriz ha arrasado con un espectacular posado que no ha dejado indiferente a nadie.

La gallega ha cumplido este viernes 42 años y para celebrarlo ha compartido con todos sus seguidores (que son más de un millón) una fotografía en la que muestra un perfecto desnudo desde el espejo de una habitación y con el ángulo ideal para huir de la perseguida censura en dicha red social.

Los aplausos, con felicitaciones incluidas, no se han hecho esperar, y la publicación acumula ya más de 100.000 likes y unos 2.500 comentarios de sus amistades más cercanas y otros famosos como Juana Acosta, Marta Torné, Fernando Andina, Gisela, Álvaro Morte de 'La casa de papel' o Marc Clotet.

"Happy Birthday To Me. A ver qué me regalo...", ha escrito la exitosa actriz que saltó a la fama gracias a su personaje de Judith Becker en 'La que se avecina'. La serie de Telecinco que dejó atrás en 2016 para dedicarse a otros proyectos. Desde entonces la hemos podido ver en series como 'Cuerpo de Élite' o 'Toy boy' junto a María Pedraza, y en obras de teatro como '¿Quien es el Señor Schmitt?', dirigida por Sergio Peris-Mencheta.