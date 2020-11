2 nov 2020

No hay enemigo pequeño. Es un hecho. Y si a menudo olvidamos esta regla, básicamente lo hacemos porque no prestamos suficiente atención a los detalles, a lo insignificante. Así, la guerra por la audiencia de las tardes entre Telecinco y Antena 3, entre ‘Sálvame’ y ‘Pasapalabra’, se ha decantado por un bando, el concurso del rosco, no por ser un formato de éxito durante años, ni por contar con Roberto Leal como presentador: en realidad, los héroes son Luis de Lama (madrileño, guardia civil) y Pablo Díaz (tinerfeño, músico), los dos anónimos concursantes que han ido creciendo día a día hasta convertirse en parte de nuestra familia. Vamos, como los colaboradores de ‘Sálvame’, cuyas obras y milagros son de dominio público.

Telecinco ya movió ficha con un renovado ‘tomate’ para reforzar su oferta, pero no vio venir que dos chavales llegarían a ganarles la partida. Y, lo peor de todo, las maniobras para recuperar el trono de la audiencia están lejos de funcionar. Si me apuran, creo que les va a pasar factura con el adiós de muchos espectadores ante la deriva de la media hora final, bautizada como ‘¡Quiero dinero!’, que se ha convertido en una máquina de mal rollo que ha ido desparramándose por otros programas de la cadena, desde ‘Socialité’ al ‘Deluxe’. El juego del todo-vale-por-dinero al que han sometido a Chelo García-Cortés, que ha abrazado el estoicismo absoluto para pagar a Hacienda, va dejando víctimas por el camino, desde una María Patiño llorando a moco tendido (y lo decimos de manera literal) a un Antonio Montero castigado sin sueldo durante una semana, al margen de muchas bromas pesadas (algunas afectando a Gema López o a Belén Esteban), además de alguna que otra humillación (como enseñar la ropa interior). Y no, lo siento, no funciona. Es un juego peligroso con un límite que debe manejarse con cuidado, porque si te pasas, pierdes. Y se han pasado tres pueblos.

La Navidad que nos espera

Una gala de 'Telepasión'. pinit

Se confirman nuestros peores temores: sufrimos una segunda ola, nuevo estado de alarma, toque de queda… Y todos echando pestes de los políticos que no han sabido ver la que se nos venía encima. Ahora, apliquemos esta lógica crítica a nuestros queridos programadores de televisión: sabiendo que las fiestas multitudinarias estarán prohibidas, que incluso las cenas familiares estarán limitadas, que la Puerta del Sol estará vacía para la retransmisión de las Campanadas… Sabiendo todo esto, insisto, ¿qué preparan para entretener a una audiencia atrapada en casa, rodeada de turrones y otras tentaciones hipercalóricas? Que sepamos, nada.

TVE ya está grabando ‘Telepasión’, pero tampoco se trata de una edición especial, es el mismo 'show' musical, y ha encargado el programa de humor a José Mota. Vamos, lo de siempre. Y ‘Cachitos’, que no se nos olvide. A las demás cadenas, rogamos que no nos castiguen con galas de relleno, que bastante hemos sufrido ya este 2020. Y habrá que pensar cómo damos las uvas de una manera divertida, original, que sirva para insuflarnos esperanza, que la necesitamos. Es el momento de buscar contenido novedoso para una situación inédita, de apostar y arriesgarse. Que la Navidad no tiene porqué ser una tortura.