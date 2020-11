5 nov 2020

Es complicado determinar si este es el peor año de la vida de Paulina Rubio, puesto que si biografía está plagada de vericuetos y de polémicas, pero sí podemos afirmar que 2020 no pasará a la historia por sus buenos recuerdos para ella. Y no nos referimos a los problemas que pudiera haberle originado la pandemia (o también, pero no solo esos).

Primero fue aquel vídeo en el que aparecía no en las condiciones óptimas para lanzar un mensaje al mundo tan serio como que se cuidaran del coronavirus... Esto llevaba a Colate Vallejo-Nágera, padre de su hijo mayor, a preocuparse. Incluso, se le realizaba un test psicológico a la mexicana para determinar si cumplía los requisitos para encargarse el niño. Ella misma, además, llegó a admitir que fue desafortunado por su parte grabarse de aquella manera.

Y cuando todos esos escollos parecían superados, le ha llegado una denuncia que no se esperaba. En este caso, de una empresa de préstamos. Ha sido en la televisión de su México natal donde se ha explicado que la mencionada empresa le reclama una cantidad cercana a los 25.000 euros, que sería a lo que asciende ese deuda de la que se habla.

Un hecho que nos lleva a dos extremos. El primero, que va a tener que acudir de nuevo a una cita judicial, algo que se le está empezando a convertir en un panorama más habitual de lo que le gustaría (y de lo recomendable). Lo segundo, que estaría atravesando dificultades económicas tales como para precisar pedir un préstamo y endeudarse. Sin duda, un mal año para la chica dorada...

Con la custodia de Andrea, el hijo que comparte con Colate, en el aire, Paulina suma un nuevo disgusto que, además, podría pesar en contra de aquella otra decisión judicial. Sin duda, los problemas económicos nunca llegan en buen momento, pero en su caso parecen llegar en el peor de todos los escenarios.