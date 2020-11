6 nov 2020

Se acabó. Cuando estaban a punto de casarse y vieron truncados sus planes de boda por culpa de la pandemia, Fani Carbajo y Christofer empezaban a ver cómo la relación se resentía. Hasta el punto de zozobrar de manera serie cuando ella se sentaba en el polígrafo del 'Deluxe' y quedaba al descubierto que ella no estaba enamorada de él (con el consiguiente cabreo de este último, que se marchaba del plató).

Desde entonces, habían reconocido estar atravesando un mal momento como pareja. Pero no habían llegado a verbalizar que habían roto. Hasta ahora, que ella misma ha confesado que ambos son libres para hacer lo que quieran. Y que, ahora que tiene más tiempo, se va a lanzar a emprender una aventura empresarial.

Ha sido en su canal de Mtmad donde ha dado las explicaciones pertinentes: "Ya sabéis que ahora mismo, actualmente, estoy soltera. No estoy con Christofer. Christofer también está soltero. Estoy mejor, estoy asimilando un poquito mi nueva etapa. Una etapa que creo que me esperan cosas bonitas, nuevos retos, tengo una nueva ilusión, quería compartirlo con todos".

"Creo que por este proceso, porque no hemos terminado la relación a mal, ha pasado mucha gente. Yo a veces me he sentido mal porque decía 'pobrecito' después de todo lo que hemos pasado públicamente quiere seguir luchando. Pero yo no siento ese amor que él siente por mí. A día de hoy lo tengo claro, que lo mismo dentro de dos meses", ahonda en la cuestión del punto y final a su romance.

Esto no es un montaje y siempre he callado bocas"

Y sobre este tema remata: "Lo único que siento por Christofer es una amistad enorme, le quiero muchísimo. Siempre voy a estar ahí para protegerle y él lo sabe. No quiero que él sufra ni le hagan daño, creo que tampoco él lo quiere para mí. Quiero que siga en nuestras vidas, es el padre de mi hijo y lo va a ser siempre. Voy a seguir viéndole, quedando con él,... Esto no es un montaje y siempre he callado bocas y siempre he podido demostrarlo".

Aunque explica que no se va a deshacer de los anillos que tenía ya preparados para la boda que no se pudo celebrar: "Que no me case no significa que tenga que tirar los anillos que en su día significaron algo que tiene mucho amor y que siempre los voy a llevar".

Sobre ese negocio que va a poner en marcha, se escucha cómo dice en el vídeo: "Es algo que tenía ya en mente y estoy mirando ya locales. En los tiempos que corren es bastante complicado pero yo me he lanzado y estoy ya estudiando todo. Va a ser un centro estético, voy a intentar tener a los mejores profesionales y la mejor maquinaria. Ahí vamos, empezando mi nueva etapa de soltera pensando en mi futuro y mi hijo, e intentando construir una nueva vida yo sola".