8 nov 2020 sara corral

Toñi Salazar ha sido durante muchos años una de las figuras más conocidas del mundo de la música en nuestro país. Parte de las 'Azúcar Moreno' y hermana de 'Los Chunguitos', Toñi consiguió triunfar aún pasando por momentos muy difíciles y delicados. Ahora que parecía que lo tenía todo, la cantante se ha derrumbado tras esta gran guerra que tiene en pie con su exmarido, Pedro Rilo, y que ayer en pleno directo contó.

A pesar de haber mantenido siempre una más que buena relación con su exmarido, Pedro Rilo, la cantante ha sorprendido a todos al desvelar el nuevo gran problema que está intentando solucionar. Al parecer, y según ha contado en 'Viva la vida', el que fuera su exmanager se ha quedado con la casa de la cantante aunque en el acuerdo que hicieron al separase no constase así. Ahora, sin casa y sin pertenencias, Toñi ha explotado.

"Se ha portado como un cerdo, es una mala persona, te he querido como nadie. He trabajado mucho y no tengo nada. No es justo lo que está haciendo conmigo", comenzaba diciendo Toñi, a lo que añadía entre lágrimas: " El otro día, dos coches de policía me rodearon como si yo fuera una delincuente y eso no se puede hacer con alguien que te ha dado la vida. Es muy listo y no hablo más porque me puede joder".

Entre lágrimas y la atenta mirada de los colaboradores, Toñi ha asegurado que su exmarido ha intentado meter en la cárcel a su hijo, y ha añadido: "Esa casa la he pagado yo con mi trabajo y lo voy a demostrar aunque sea lo último que haga en mi vida. No te vas a ir de rositas. Puedes sacar cosas mías pero yo también de ti".