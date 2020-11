10 nov 2020

Hace algo más de un año, la enorme pérdida de peso y de masa muscular del presentador Jorge Fernández causaba revuelo y preocupaba a sus seguidores. También, evidentemente, a él, que se ponía en manos de los médicos y, una vez detectado lo que pasaba, lo compartía con sus seguidores. Los metales que ingerimos, sin ser conscientes, con la comida le habían causado un problema digestivo.

Desde entonces, se ha preocupado por informarse y estudiar sobre el tema. Y por dar a conocer ante su comunidad virtual todo lo que descubre al respecto. Porque ha vuelto a hacerlo. Jorge ha detectado que la mejor manera de encontrar estos elementos que tanto mal pueden hacernos es un examen en el cabello y ha querido dar las claves en su cuenta de Instagram, como viene haciendo en los últimos meses.

"Os sigo contando más cosas sobre lo que vamos acumulando y no sabemos", comienza el conductor de 'La ruleta de la suerte', que lanza una sentencia más que cierta: "¡Mis analíticas me salen bien pero me sigo sintiendo mal! ¿Frase muy común verdad?". No le falta razón a Jorge, que trata de arrojar algo de luz a este escenario ante el que podemos habernos encontrado más veces de las deseadas.

"Las intoxicaciones por metales pesados y otras sustancias químicas son consideradas en la actualidad como 'Enfermedades ocultas'. Los estudios de laboratorio en los que se basa actualmente la medicina tradicional, son los mismos que se utilizaban hace muchísimos años. Es decir, los valores en sangre del tóxico. Pero sin tener en cuenta la adhesión de estas sustancias tóxicas a las paredes celulares. Y aquí es donde está el daño de verdad", comienza explicando Fernández, que ha pasado un auténtico calvario.

"Habéis escuchado muchas veces eso de: 'Este producto tiene niveles de mercurio, plomo, arsénico, níquel... que están fuera de peligro para nuestro organismo. Lo cierto es que NO EXISTE un verdadero rango de tolerabilidad, ya que ningún metal tóxico tiene cabida dentro del metabolismo normal de nuestras células, y lo único que puede hacer es producir daño", sigue detallando quien se está convirtiendo en un experto en la materia fruto de su curiosidad para intentar sentirse mejor.

"Tened en cuanta que esta acumulación diaria de estos tóxicos es muy nuevo para nuestro organismo. Y nuestras células nunca han tenido la capacidad de abordar esta intoxicación a la que nos vemos sometidos a diario con todo lo que inhalamos,comemos y nos ponemos en nuestra piel. Mercurio del pescado,aluminio del desodorante,plomo de los cosméticos,arsénico de los cereales, teflón y aluminio de las sartenes con las que cocinamos...", añade a esa explicación.

Y lanza una pregunta a la que da respuesta seguidamente: "¿Os parece increíble verdad? Pues todos los días tenemos un poquito de estos tóxicos 'tolerables' circulando por nuestra sangre. Hasta que dejan de serlo(tolerables) y surgen los problemas metabólicos,endocrinos, inmunitarios... que no saben diagnosticarnos. DIAGNÓSTICO: ACUMULACIÓN E INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS".

El presentador dar la clave. La solución a estos problemas, con la intención de ser de utilidad y minimizar que nos sintamos mal y no sepamos el motivo: "Si os sentís mal después de mil analíticas sin que os encuentren nada, sería bueno realizarse un MINERALOGRAMA DE CABELLO. Es la única forma de saber con total seguridad si tienes metales. Con analíticas de sangre no sería suficiente ni fiable".