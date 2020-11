11 nov 2020

Anoche le tocaba a Asraf Beno inaugurar la prueba de 'El espejo del alma' en esta segunda edición de 'La casa fuerte' (estos son los concursantes que han entrado), y terminaba mostrando sus lágrimas resbalando por sus mejillas. Porque el modelo sacó sus debilidades a la luz, asegurando que se siente menos que su pareja y futura mujer, Chabelita Pantoja. Por varios motivos que no se cortaba a la hora de relatar ante las cámaras.

"Tengo al amor de mi vida que es Isa, pero personalmente no me siento bien. Ni físicamente, ni profesionalmente, quizás necesitaría tener más estudios para sentirme más seguro, el ser extranjero... Me expreso fatal", explicaba Asraf, que denotaba un complejo de inferioridad con ella que, además, ahora acaba de comenzar sus estudios universitarios.

Aunque las palabras que van a dar de hablar son las que pronunciaba en relación a su suegra, porque en medio de esa tormenta que azota Cantora, ha decidido sincerarse sobre qué piensa realmente de Isabel Pantoja. Es cierto que no hace mucho Chabelita aseguraba que esta le había dado pedido disculpas, pero al marroquí hay ciertos comportamientos que no le convencen. Como madre, para más señas. Lo que daría aún más peso a esa explosiva entrevista de Kiko Rivera.

Asraf se rompe al hablar del mal momento que está atravesando porque se siente poco para Chabelita. pinit

"Mi referente en mi vida es mi madre, he visto a otras madres que no apoyan a sus hijos, que se la montan a la mínima a sus hijos. Una madre tiene que estar contigo siempre", era el punto de partida de Asraf antes de que Barneda, la presentadora, aprovechara para tirarle de la lengua y sacar esas declaraciones que, como decimos, juegan a favor de obre del incendio familiar.

He visto muchas cosas que no son normales de una madre"

"He visto a Maite Galdeano, a la madre de Isa... He visto muchas cosas que no son normales de una madre, depende del estatus, no sé, pero una madre esta contigo siempre, yo tengo otros valores, he visto muchas cosas que no me han gustado, no me han parecido bien, cosas muy locas", se sinceraba con la audiencia. Pero lo más gordo estaba aún por llegar...

Porque este era más que claro sobre cómo se comporta la tonadillera con las parejas de sus hijos. Al menos, lo que él ha vivido en estos dos años que lleva viviendo su amor con Chabelita: "Meter mierda a parejas y decir este no me gusta, este sí... Yo le tengo que gustar a Isa, a nadie más, no tiene que decir me gusta más Omar (Montes). ¿Tengo que aguantar esas cosas? Nunca lo he hablado, soy muy reservado y no sé por qué lo estoy diciendo".

"Aunque ahora haya visto un cambio, sí he visto cosas que no me gustan... Sinceramente, a mí Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Yo quiero a Isa, amo a Isa. Sí he visto un cambio real en Kiko Rivera, me pidió disculpas y solo quiso conocerme más y más. Le hago una reverencia porque él sí se ha portado chapó", terminaba, agradeciendo a su cuñado que haya rectificado, porque ahora se siente muy bien tratado por él.