15 nov 2020

Como todos esperábamos, la llama que se encendió el pasado viernes con la emisión de 'Cantora, la herencia envenenada' sigue candente, y parece que más viva que nunca. Tras las demoledoras acusaciones de Kiko Rivera hacia Isabel Pantoja, muchos son los que han querido dar su particular opinión de los hechos. Y posiblemente, una de las versiones más esperada era la de Irene Rosales, la mujer del DJ.

E Irene no se hizo esperar. Horas después de la emisión del programa especial de Telecinco, la sevillana acudía, como es habitual, al programa 'Viva la vida', donde no dudó mostrar todo su apoyo a su marido, y corroborar muchas de las críticas que Kiko hizo hacia su madre la noche anterior. Y además, contestó a la gran duda: ¿Se ha puesto ya en contacto Isabel Pantoja con Kiko? Irene respondió clara: “Ni Kiko ni yo hemos recibido ninguna llamada de Isabel Pantoja”.

En el ya histórico programa, y entre testamentos y engaños, Kiko no dudó en acusar a su madre de no haber estado a su lado en uno de los momentos más duros de su vida, su problema con las drogas. Y fue en este terreno en el que Irene tenía mucho que opinar: “su madre no ha ido a las terapias, he ido yo”, aseguró, dando fuerza a la afirmación que Kiko hizo la noche antes en la que aseguraba que su madre no sabía ni el nombre de su médico. Pero la sevillana tenía mucho más que decir: “Yo he notado cariño hacia Kiko por parte de su madre, pero sí que es cierto que él ha necesitado que Isabel esté más con él”.

Irene no dudó en contar, en primera persona, el duro momento por el que pasa su marido.

Tal y como pudimos ver millones de espectadores el pasado viernes, Kiko Rivera pasa uno de los momentos más complicados de su vida, algo que nadie podía imaginarse que pudiera llegar, una guerra abierta con su madre, Isabel Pantoja. Y una vez más, Irene Rosales se ha convertido en su mejor apoyo, el cual no dudó en confesar en directo ante Emma García: “Siento impotencia porque estoy metida en esto y veo a mi marido sufrir”. Y añadió: “Yo pensé que nunca iba a llegar a esto, pero sí que es verdad que Kiko, desde el dos de agosto, no está bien”.

Según se desveló en 'Cantora, la herencia envenenada', el pasado 2 de agosto fue cuando Kiko descubrió que su madre llevaba toda su vida mintiéndole, al encontrar, en una habitación cerrada bajo llave, todas las pertenencias de Paquirri que la tonadillera había asegurado le habían robado. Ese día, Irene se encontraba también en la finca junto a su marido: “Kiko me apartó, me lo contó, le dije que se tranquilizara, que era el cumpleaños de su madre. Kiko estaba como en una nube, como en una burbuja”, ha confesado la sevillana.

La sevillana también quiso contestar a las acusaciones que aseguran que Kiko hace esto por dinero: “Ha habido épocas donde no hemos tenido un puto duro y no me da la gana que se diga que esto lo hace por dinero, porque no es así. Él está en su derecho de explicarse y si se tiene que escuchar su voz se va a escuchar”.