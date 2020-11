16 nov 2020

El punto de partida de los rumores fue la ausencia de Clemente Lequio en el funeral de su hermano. Hubo quien alzó la voz para asegurar que el joven estaba molesto porque su padre, Alessandro, no le había llamado para avisarle con tiempo. Incluso, que una vez vio que no tenía margen de maniobra, escribió un pequeño texto para que se leyera en esa ceremonia, pero que nunca se hizo. Una de las que señaló a Alessandro fue su exmujer y madre del joven, Antonia Dell'Atte.

Sin embargo, hace un par de semanas el propio Clemente lanzaba un mensaje en su cuenta de Instagram para dejar claros ciertos puntos. Empezando por desmentir que entre él y su padre hubiera malos rollos. Es más, aseguraba que el contacto era diario. Y pedía tranquilidad para él, que vive en Miami, trabajando de camarero, y alejado de las informaciones de la prensa del corazón.

Aún así, puede que alguno no se creyera el discurso. La última foto que ha colgado Alessandro en su red social es más que clarificadora. No hay problema entre ellos. Si no, no habría rescatado una imagen en la que aparece junto a sus dos hijos. Una instantánea que, como él mismo indica, fue tomada en 1996 en la Plaza Navona de Roma.

¿Servirá esto para que se acabe el debate de una vez por todas? Porque ni uno ni otro parece que puedan hacer mucho más para terminar con una polémica que no puede ser menos pertinente teniendo en cuenta que se ha usado la muerte de Álex como escenario de fondo.