19 nov 2020

A estas alturas, casi una semana después de que Kiko Rivera se sentara en el plató de ese especial que hizo Telecinco sobre la herencia de su padre, debe quedar poca gente que no se haya pronunciado sobre el asunto. También hay pocos que no se hayan posicionado de un lado (el propio DJ) o del otro (Isabel Pantoja). Aunque los hay que han optado por situarse en el punto justo de lo comedido.

Así las cosas, este miércoles, en el plató de 'El programa de Ana Rosa' (el mismo escenario donde la presentadora que da nombre al espacio hacía esta recomendación a Kiko), Alessandro Lequio se expresaba con una contundencia que dejaba a más de uno con la boca abierta. Porque con sus palabras, queda claro que le da un balón de oxígeno y de confianza a la tonadillera.

Estas cosas se resuelven de puertas para dentro"

"Según van pasando los días, cada vez estoy más convencido de que Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa. No querellarse contra su hijo pero sí mandarlo a la mierda", manifestaba de manera rotunda, antes de añadir: "No se puede consentir que un hijo hable de esta manera de su madre. Es que no estamos hablando de un adolescente alocado sino de un señor de casi 40 años que lustra calva y que tiene una familia detrás".

"Estas cosas se resuelven de puertas para dentro, hacerlo de esta manera dificulta enormemente las posibilidades de reconciliación. Y lo peor no es que esté rompiendo puentes con su madre, es el ejemplo que está dando a sus hijos. Crucificar públicamente a un madre es la peor manera de educar a unos hijos", remataba su intervención, que ha generado revuelo.