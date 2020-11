21 nov 2020

Los seguidores de Pablo Motos se han llevado un susto de muerte. El presentador de 'El Hormiguero' ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram postrado en la cama de un hospital.

Tal y como él mismo ha explicado, ha tenido que ser intervenido de un hombro y "duele un montón". "Estoy en el hospital, que me acaban de operar del hombro. Estoy muy bien, solo que me han metido un tubo en la garganta y duele un montón, pero todo ha salido fenomenal así que el lunes estaré en el programa", ha afirmado todavía algo aturdido por el efecto de la anestesia.

Su acompañante ha querido puntualizar que puede que eso no sea así: "¿Seguro? El médico no te ha dicho nada...". Pero parece que sus palabras no han calado en él, que ha vuelto a confirmar ante sus seguidores que el lunes estará en directo en 'El Hormiguero'.

Si algo es seguro es que el carismático presentador lo da todo en el programa de Antena 3. Es por eso que no nos extrañará verle de nuevo en su silla el próximo lunes estando todavía convaleciente.