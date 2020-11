21 nov 2020

Parece que el tiempo lo cura todo o al menos eso ha pasado con Will Smith y Janet Hubert, la primera actriz que interpretó a la tía Vivian en 'El Príncipe de Bel Air'. Los intérpretes han hecho las paces 27 años después en el encuentro especial por los 30 años de la serie.

Su polémica relación se hizo evidente con la salida de la actriz de la serie en su tercera temporada. "Janet quería que la serie se llamara 'La tía Viv de Bel Air", dijo en ese momento Will Smith, llegando a afirmar que a Janet no le hacía gracia que el protagonismo lo tuviera un veinteañero. También afirmó que fue despedida porque "siempre estaba cabreada".

Y como toda historia siempre tiene dos versiones, por su parte Janet Hubert declaró que Smith presionó a los jefes de la cadena NBC para que dejaran de contar con ella, sumado al hecho de que el actor hacía bromas sobre su color de piel, ya que pese a ser los dos negros ella era más oscura que el actor.

A pesar del paso de los años, han sido varias las ocasiones en las que Janet Hubert ha lanzado 'pullitas' contra Will Smith, la última fue en 2017 cuando llamó "lameculos de Will" a Alfonso Ribeiro, el actor que dio vida a Carlton Banks, cuando publicó una fotografía de una reunión junto a algunos de sus compañeros de la serie y a la que no había asistido Hubert.

Ahora ambos actores han decidido enterrar el hacha de guerra. "Fue bonito verte y, lo que es más importante, escucharte. Gracias, Janet", ha escrito en una imagen el actor.

Tal y como ha contado Janet en su encuentro, no la despidieron. "Lo que pasó es que al terminar la tercera temporada me ofrecieron un contrato malísimo. Me dijeron que iba a trabajar solo dos meses y medio y que no podía hacer nada más el resto del año. Eso significaba que me rebajaban mucho el sueldo", ha comenzado diciendo, para añadir: "El problema es que por aquel entonces acababa de ser madre y mi marido estaba en el paro. Así que tuve que decirles que no podía aceptar esas condiciones. Lo digo porque nunca me despidieron, aunque esa sea la idea que ha quedado desde entonces".

Antes sus palabras, Will Smith ha declarado: "He tenido hijos, he pasado por un divorcio y me volví a casar. Por eso ahora sé y ahora entiendo el nivel de dolor y el nivel de sufrimiento que suponía para ti tener que ir a trabajar a la serie todos los días". Y ha reconocido: "Puedo ver que puse las cosas más difíciles para Janet".

"Siento que era necesario que por fin nos sentáramos a hablar de lo ocurrido entre nosotros. Siento mucho todo lo malo que he dicho sobre ti estos años”, se ha disculpado ella. "Gracias a ti por compartir lo que te pasa conmigo. No sabía entonces lo mal que lo estabas pasando, simplemente pensaba que me odiabas. Pero no podía hacer este programa para celebrar los 30 años de la serie sin contar contigo. Sin celebrar todo lo que hiciste por el 'show' pero sobre todo lo mucho que hiciste por mi vida", ha finalizado él.