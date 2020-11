26 nov 2020

Que a Alessandro Lequio no le está gustando nada cómo está obrando Kiko Rivera en la guerra que libra contra su madre, Isabel Pantoja, de cara a la opinión pública, es una obviedad. No es que el italiano se haya posicionado al lado de la tonadillera, sino que no le duelen prendas en dar un tirón de orejas al DJ por su comportamiento.

Lequio fue muy claro la pasada semana: "Según van pasando los días, cada vez estoy más convencido de que Isabel Pantoja debería dar un puñetazo en la mesa. No digo que se querelle contra su hijo, pero sí mandarlo a la mierda. No se debe consentir que un hijo hable de esta manera de su madre".

Y obtuvo la respuesta de Kiko: "Querido Alessandro. Creo que jamás te he faltado al respeto y jamás he dicho nada en contra de usted, y mucho menos por el cariño que le tenía a su hijo. ¿Le ocurre algo conmigo? Espero no sea nada personal. Un abrazo". Muy tajante, y nombrando a Álex Jr., fallecido el pasado mayo, lo que no ha hecho gracia al colaborador de Ana Rosa Quintana.

Así respondía Kiko a Lequio en Instagram. pinit

Así que Alessandro le ha dado réplica por la misma vía: en Instagram. "Un padre es sagrado y la vida demasiado corta. Y por cierto, Aless al que le caías muy bien, no le gustaría la manera en la que estás tratando a tu madre. La familia es lo primero. Un abrazo", eran las palabras con las que pretendía zanjar este intercambio. Pero no. La cosa continuaba. "Yo ya no me callo, chicos. Quien quiera guerra conmigo la va a tener. Y este hombre es gilipollas. Si no, vean la siguiente historia", una 'story' en la que se leía: "Mírate al espejo y búrlate de ti mismo. Pero de mí no te ríes tú".

Más claro, imposible

Ayer, ya en el plató de 'El programa de Ana Rosa', Lequio aún tenía más que decir, porque quería explicarse. "La respuesta que le di es lo que siento y pienso… que la familia está por encima de todo. El comentario se lo hice, además, con cariño. Es casi tierno el comentario, pero parece que él no entiende esos argumentos. Su reacción es la propia de los que tienen el gen paleto, si no estás conmigo, estás contra mí", comenzaba.

"Yo creo que este chico tiene un problema. Tiene una distorsión del concepto de familia. El otro día dijo que no volvía a Cantora hasta que muriese su abuela… Si de verdad quieres a tu abuela vas a allí para disfrutar de ella lo que le queda, qué más da lo que tengas con tu madre. Yo a lo mejor peco de ingenuo. Su gran incoherencia es que dice que todo lo hace por sus hijas, atacando de esa manera a su madre. No es el mejor ejemplo que le puede dar a unos hijos", remataba en lo que no parece, ni mucho menos, el fin de esa batalla mediática que libran desde hace varios días.