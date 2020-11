26 nov 2020

Y a la cuarta, fue la vencida. En la primera entrega de 'Mask Sing', cuando Georgina Rodríguez dejó a todos con la boca abierta al quitarse la cabeza de león y dejar al descubierto su identidad, muchos habían sospechado que podría ser Cristina Pedroche. El nombre de la vallecana ha estado presente durante este mes que lleva el espacio en antena.

Ayer, era el día. Pedroche. A ritmo de Jamelia y bajo en especie de disfraz de robot futurista, entraba en el plató, sin que se supiera, aún, que era ella. Era Malú quien, sin dar mucho tiempo al resto a hacer sus cábalas y especulaciones, descubría que era la presentadora la invitada de la noche.

Cristina, a la que la hemos visto siendo el perejil de casi todas las salsas desde que comenzara en el mundo de la televisión (y que ha demostrado que vergüenza tiene la justita), ya despojada de esa cabeza que ocultaba su rostro, realizaba una confesión más que sorprendente: "Siempre quise ser Miley Cyrus, pero me da vergüenza cantar y tras la máscara me he soltado y he podido cantar bien sin pasar vergüenza".

Lo que no le da ningún reparo es lo de sorprendernos en Nochevieja. Así que, desde aquí, y después de ver como lo daba todo sobre el escenario dejando atrás sus miedos con la entonación, empezamos, de manera oficial, esa cuenta atrás para ver con qué nos sorprende el próximo 31 de diciembre desde la Puerta del Sol.