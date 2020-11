28 nov 2020

Sonia Monroy está en uno de sus mejores momentos. La actriz y cantante, que se marchó hace varios años a Hollywood a triunfar, ha vuelto a España para concursar en 'La casa fuerte'. A pesar de haber tenido que separarse de su marido que ha sido eliminado, el programa le ha permitido conocer a un montón de concursantes que no dejan indiferente a nadie. Así, Sonia se ha sentido lo suficientemente bien para desvelar algunos de los secretos más ocultos de Hollywood.

La actriz ha confesado algunos de los secretos más ocultos de Leonardo DiCaprio. "Estuve con él en el año 2000 en su fiesta de cumpleaños. Es muy majo pero es un poco rarito eh", empezaba diciendo la cantante.

A lo que añadía bajo la atenta mirada de sus compañeros que no podían creer lo que estaba sucediendo: "Va siempre con su gorra, con el abrigo puesto, fuma puros, es una persona muy observadora, muy callado pero es buena gente". Sin embargo, si algo les dejó fascinados fue las palabras que le dedicó a Tom Cruise. "Es un encanto y huele tan bien. Fue tan simpático e incluso le estuve diciendo que me contratara para la nueva película de 'Misión Imposible", decía.

Sonia, que estaba encantada con ser la más escuchada del momento, terminaba diciendo: "Yo era la única que le daba besos, allí la gente es más respetuosa para esas cosas. Me quedé impregnada de su perfume. No me lavé las manos en dos días, olía a él". Si algo está claro, es que la actriz todavía tiene mucho contenido que regalar a este programa.