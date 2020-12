1 dic 2020

No es la primera vez que pasa, y por eso Jorge Javier Vázquez quiso poner en evidencia pública a José Antonio Avilés (que ya se había llevado un 'zasca' de Toñi Moreno horas antes) en la noche del domingo. Estaban en el plató del debate de 'La casa fuerte' y al colaborador de 'Viva la vida' no se le ocurría otra cosa que sacar el Grindr. De nuevo. Así que el presentador no se lo pensaba y le daba un ttoque de atención que le ruborizaba.

Antes de dar paso a lo que pasaba dentro de la casa, advertía mirando a Avilés: "Quiero decirle una cosa". Todos se quedaban mudos y esperaban a lo que tenía que comentar Vázquez: "Vamos a ver Avilés, te ha pasado ya por segunda vez, que no te pase una tercera. La foto del Grindr del torso soy yo. El tío está intentando aquí ligar conmigo". Y añadía tajante mientras Fani Carbajo se moría de la risa. "El torso, soy yo". Aunque tenía algo más que decirle: "Si te sale a cinco metros, ¿quién va a ser?".

Avilés, ruborizado ante la pillada de Jorge Javier. pinit

Cuando Jorge Javier volvió a estar en el mercado, reabrió su perfil de esa 'app' para ligar tan célebre en el universo gay, pero tratando de salvaguardar su intimidad, tal y como explicó en su blog de la revista 'Lecturas': "He vuelto. pero sin mi cara para que no me denuncien por suplantación de identidad por decimocuarta vez". Sí, el pertenece a ese grupo de famosos que han tenido problemas con este tipo de programas.

Recordemos que, cuando Avilés participaba en 'Supervivientes 2020', Jorge Javier destapó ese secreto de que había intentado ligar con él a través de esta misma 'app'. "Tenía una foto de mi torso y él me preguntó que dónde estaba porque le salía a nueve metros. Un domingo que yo venía a presentar 'El tiempo del descuento' y él estaba en 'Viva la vida'. Y entonces le dije: 'Escucha, no me vengas con tonterías que voy a ser tu presentador'".