2 dic 2020

¿Son los planes de boda de Chabelita Pantoja y Asraf Beno un montaje? Pues eso parece. Al menos eso es lo que se habla desde la noche del martes, tras el estallido del modelo dentro de 'La casa fuerte'. Porque todo hace presagiar que entre ellos las cosas no van bien y que esta entrada al 'reality' no ha sido nada más que una manera de hacer caja.

El modelo se desahogaba delante de algunos de sus compañeros. Y lo que dijo, bendita gracia le va a hacer a su pareja, que en estos momentos lidia, además, con esos conflictos que hay sobre la mesa en Cantora mientras ella está lejos. Es más, mientras su madre ni siquiera le coge el teléfono.

Sucedió tras una serie de discusiones: "Por quererla y por verla feliz siempre he luchado, pero llega un momento que dices 'coño, delante de España me está dejando en vergüenza'". Aún tenía más: "Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas… no puedo estar con una persona que no me defiende”. Finalmente, el concursante ha sentenciado su relación al asegurar: 'Ya está, no nos entendemos. Cada uno por su camino".

Precisamente esto último es lo que ha hecho sospechar que no habrá 'sí, quiero'. Y eso que ya hay fecha y tenían detalles tan concretos, incluso, como la vestimenta que iba a llevar la novia. No era todo, porque desde el plató había quien ahondaba en esta herida que había pasado desapercibido para todos.

"No estoy viendo a mi hermano, estoy viendo a un chaval destruido. Me da mucha pena", decía Anuar, hermano de Asraf, justo antes de que Rafa Mora diera el bombazo de la noche: "Esta relación lleva mal desde tiempo atrás, Asraf hay un momento que se desahoga con una persona y le dice: 'Tú qué crees que vende más, si dejar a Isa e ir a televisión a contar el calvario que he pasado o seguir con Isa, casarme y tener una familia y luego dejarlo'".

Isabel Rábago desvelaba cómo le había visto llorar antes de entrar en directo en 'Ya es mediodía' por asuntos relacionados con lo que pasa dentro de los muros de Cantora. En el aire queda si esto irá adelante o estamos ante una nueva tragedia en la familia Pantoja.