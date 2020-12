9 dic 2020

Cada vez que Isabel Pantoja piensa que ya no hay nadie más que pueda salir a la palestra que siga sacando trapos sucios, alguien le sorprende y aparece para seguir tirando de la manta. Y, efectivamente, en todo este sainete faltaba uno de los elementos clave de los últimos años: Dulce. ¿A alguien le sorprende que la niñera haya concedido esta semana una entrevista para 'Lecturas'? A nosotras, desde luego, no.

Porque, a pesar de todo lo que ha contado ya Dulce desde que se enemistó con la tonadillera, aún tiene cosas que se había guardado y que ha decidido soltar ahora, como una auténtica bomba. Como que Isabel le había prometido y guardado un piso, pero que la artista, finalmente, decidió venderlo, quedarse con el dinero y dejar en la estacada a quien fue una de las mujeres de su círculo de mayor confianza.

Sus manos y sus pies era yo"

Dulce, que comenzó trabajado con Isabel y Agustín Pantoja con tan solo 18 años (ganando unos 180 euros y terminando por ingresar 600), desvela que siempre estaba en números rojos, y saca a la luz nuevos detalles sobre cómo era su trabajo en Cantora: "Isabel dormía de día y comía poco. Si le apetecía a las tres de la mañana, pedía un solomillo, un café...". Y añade: "Sus manos y sus pies era yo, quería que fuera para toda la vida y envejecer conmigo".

Unas declaraciones que han despertado interés por si ambigüedad, y porque explica cómo, una vez ya habían terminado mal y con ella fuera de su séquito de trabajadores, "se arrodilló para pedirme que volviera a Cantora". No lo hizo. Sí se fue con Chabelita, a quien siempre se refiere como "mi niña".

Deja claro que no sale ahora para posicionarse del lado de un Kiko Rivera con quien, a pesar de haberle criado, no tiene una buena relación. No es ningún secreto, pero ella lo subraya, por si alguien pudiera pensar en teorías conspiranoicas. Y no. La realidad es que a Dulce solo le queda un apoyo y un cariño por alguien con el apellido Pantoja, y es la joven que está, en estos momentos, en 'La casa fuerte'.