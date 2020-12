10 dic 2020

Compartir en google plus

No es la primera famosa (y, por desgracia, estamos seguras de que tampoco será la última) a la que se llama la atención en los medios por saltarse a la torera las medidas restrictivas del coronavirus. Este verano, a Marta López, un vídeo en las redes sociales en una fiesta sin respetar las distancias, le costaba el disgusto de un despido momentáneo de Mediaset. Ahora, es Gloria Camila quien se sitúa bajo la lupa de la polémica.

La hija de José Ortega Cano era captada paseando a su perro sin la mascarilla de rigor. Salió a la calle con la boca y la nariz descubiertas con este complemento de obligado uso desde que el coronavirus se instalase en nuestras vidas. Y fue captada por las cámaras de unos reporteros que han hecho que la bola de nieve se haga grande, porque, incluso, hablaba (eso sí, a distancia) de Kiko Jiménez.

El encargado de reprenderle este comportamiento era Kiko Hernández desde 'Sálvame', que no se cortaba un pelo a la hora de dirigirse a la joven para reprocharle su comportamiento: "Me encantaría vivir en el país donde vive Gloria Camila en el que puede ir sin mascarilla". Acto seguido, tirando de ironía, Kiko apostillaba: "Ah no, que es vecina mía".

El tirón de orejas le llegaba por comentar esa información que ha salido, gracias a 'La casa fuerte', de una presunta infidelidad de Kiko Jiménez, cuando aún estaba con ella, con Chabelita Pantoja (que también tiene sobre la cabeza la sombra del desliz con un Efrén Reyero que ha entrado y revolucionado el 'reality').