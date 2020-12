19 dic 2020

No han sido días fáciles para José Antonio Canales Rivera después de que Antonio David Floresle acusase de ser infiel a su novia con la presentadora y actriz Cynthia Martínez.

Para el primo de Fran y Cayetano Rivera esto ha supuesto una decepción, pues él consideraba a Antonio David Flores su amigo. Mientras tanto, Cynthia está decidida a demostrar que esa infidelidad ocurrió y para ello ha afirmado que llevará pruebas al 'Deluxe'.

Parece que este movimiento por parte de la presentadora es lo que ha empujado a José Antonio Canales Rivera a sincerarse sobre un hecho que ha provocado que su relación con Isabel se tambalee.

Aunque en un primer momento negó conocer a Cynthia, finalmente ha terminado por reconocer que se conocieron y tontearon hace diez años, cuando él todavía estaba casado con su entonces mujer. Y fue hace un tiempo, mientras atravesaba un mal momento con su pareja, cuando volvieron a quedar. "Nos vamos a cenar, nos tomamos un vino, graba un vídeo en el que se nos ve graciosos y me voy al hotel", ha confesado.

También reconoció que ha habido "roneo por audios" y le dijo lo guapa que era. Al parecer, tal y como él ha reconocido, fue un error no contárselo a su novia: "no le cuento a mi pareja que estoy con una chica que está que te mueres porque lo va a poner peor. Peco al no contárselo a mi chica". Y ha finalizado: "todo lo que venga me da igual porque el daño está hecho".

Mientras tanto, Cynthia ha adelantado algunas declaraciones antes de sentarse en 'Sábado Deluxe': "No quiero contar nada de eso. Me reí mucho y me lo pasé muy bien. Ya contestaré".