21 dic 2020

Durante la última edición de 'Supevivientes' escuchamos implorar, por activa y por pasiva, a Rocío Flores a su madre que le diera la oportunidad de ponerse cara a cara para tratar de solucionar el conflicto que libran desde hace casi una década. 'La casa fuerte', que aún no tiene ganador, ha servido para recordar ese discurso, pero en boca de una Chabelita Pantoja que no entiende por qué su madre no le coge el teléfono, si ella no tiene nada que ver en la guerra que su hermano ha iniciado contra la tonadillera.

Chabelita y su pareja, Asraf Beno, eran expulsados del 'reality', a las puertas de la final, el pasado jueves. Y este domingo se sentaban en el plató para la entrevista de rigor que Jorge Javier Vázquez realiza a todos los concursantes de este tipo de formatos de Mediaset. El presentador, que cuenta ya con cierta complicidad cone esta, no se anduvo por las ramas y fue a buscar el titular por esa no atención de Isabel Pantoja a su hija, a quien rechazó, incluso, que interrumpiera su concurso durante un fin de semana para realizarle una visita a Cantora y darle un abrazo que la reconfortara en medio de la polémica.

La joven había dejado claro que, a su salida de 'La casa fuerte', lo primero que haría sería ir corriendo a ver a su hijo. Lo segundo, llamar a su madre. No lo ha conseguido. Lo de su madre... Porque aunque lo ha intentado, nadie ha descolgado al otro lado del aparato. "Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella", tiraba a dar, dando a entender que alguien de su entorno maneja ese móvil (y llevando al común de los mortales a pensar en Agustín Pantoja). "A buen entendedor…", era la coletilla que dejaba en el aire el presentador.

Chabelita mostraba dolor por ese rechazo que está sufriendo de su madre en medio de una situación que, como decimos, no va con ella. Pero el estado anímico de la artista está tan tocado, que ha decidido refugiarse en sí mismo y no abrir ese hermetismo ni para alguien como su hija, que lo único que quiere es saber de qué manera puede ayudar en medio de las Navidades más complejas para los Pantoja.

Porque la propia Chabelita explicaba que este año, además de por la situación familia, las restricciones van a obligar a que las celebraciones estén muy repartidas. Ella cenará esta Nochebuena sola con Asraf. Kiko Rivera, su hermano, hará lo propio con su mujer y sus hijos. Suponemos que Isabel, que no asoma la cabeza fuera de los muros de su fuerte en Medina Sidonia, hará lo propio con su madre, doña Ana, y ese tito Agustín que sus sobrinos han vuelto a poner en el punto de mira.