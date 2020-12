21 dic 2020

A finales de enero, llegaba al mundo Lola. Toñi Moreno, que había conseguido quedarse embarazada tras años de tratamientos y cuando estaba a punto de tirar la toalla, cumplía ese deseo de ser madre. Desde ese momento, ha reído y llorado en las redes sociales al explicar sus sensaciones con la maternidad. La presentadora ha querido abrirse por última vez este año ante sus 'followers', permitiéndoles realzar preguntas en sus 'stories'.

Entre ellas, había un usuario que le realizaba un clásico de los interrogantes en estas fechas, máxime este año que tenemos que cumplir unas condiciones especiales para poder reunirnos: ¿cómo, dónde y con quién va a pasa las Navidades? Ella respondía con la naturalidad que lo hace siempre. "Voy a pasar la Navidad con mi madre y mis hermanas respetando las medidas", era sus contundentes palabras.

Así respondía a la pregunta la presentadora. pinit

Moreno también tiene muy claro cuál es el motivo por el que va a agradecer, toda la vida, a este 2020 que ha sido muy duro para todos: "Voy a dar las gracias por ella, por la salud, por el amor, por el trabajo... ¡Por tanto! Me levanto dando las gracias". Porque ella misma explicaba en 'Sábado Deluxe', recientemente, el calvario que ha sido para ella llegar a este momento de la maternidad.

"He sufrido mucho para quedarme embarazada, lo intenté muchas veces... Tuve dos abortos que los cuento en el libro, pero sabía que podrían formar parte del proceso. En esta segunda etapa estaba trabajando y feliz y me dije lo voy a intentar por última vez y si me quedo estupendo pero mi felicidad no dependía de ser madre", explicaba en ese plató de Telecinco.

Toñi, además, revelaba en esas respuestas a sus 'followers', que la única clave que tiene para educar a su niña, es mezclar la intuición y el amor. Dos herramientas excelentes con las que va a terminar 2020 y que se quedará para 2021.