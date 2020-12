22 dic 2020

La relación de Rocío Carrasco con su familia biológica, es sabido por todos, no es buena. Es más, en la mayoría de los casos, es inexistente. Incluso con sus hijos. Porque, por mucho que ha implorado su hija, Rocío Flores, desde la isla de 'Supervivientes' que se sentaran cara a cara para limar asperezas, eso no ha sucedido. No lo ha hecho en este 2020 que vamos a cerrar, y no tiene pinta que vaya a hacerlo en 2021.

Para la hija de La más grande, Las Campos se han convertido en su refugio. En una especie de segunda familia donde siempre ha podido acudir cuando las cosas se ponían feas. Ellas han dado la cara por Carrasco en los platós de televisión, mostrándole lealtad. Y junto a ellas ha celebrado las fiestas y momentos más especiales de su vida. Pero, esta Navidad, sera diferente. Cuestiones sanitarias, ya sabéis...

Porque María Teresa Campos es población de alto riesgo, por la edad y por los problemas de salud que ha arrastrado desde hace años. De hecho, hasta sus hijas han tenido especial cuidado estos meses, reduciendo las visitas y los contactos al máximo. Así que, todo apunta a que Rocío tan solo compartirá viandas esta Nochebuena con su marido, Fidel Albiac. Porque Terelu ya dejó claro en 'Viva la vida', que su madre solo iba a reunirse con ella y con su hija, Alejandra Rubio.

Al matrimonio les llegan estas fechas en medio de los titulares protagonizados, no hace mucho, de que no pasan, tampoco, por su mejor momento económico. Acechados por las deudas, la pareja no ha cesado de ser carne de la prensa en todo un 2020 que está a punto de expirar. Y que les ha dejado, también, una buena noticia: que el museo en memoria de Rocio Jurado, está más cerca que nunca de ser una realidad.