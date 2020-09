15 sep 2020

"Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija". Ese era el contundente titular que se podía leer el pasado miércoles en la revista 'Lecturas', puesto en boca de Carmen Borrego. La entrevista de la hija de María Teresa Campos traía consigo una serie de reacciones. La más virulenta, la de Antonio David Flores, que advertía que dejase en paz a su hija para, horas más tardes, retarla a hablar de un hermano que ella y Terelu tendrían en Málaga.

Ha pasado una semana y los ánimos no se han sosegado. La última en sumarse a este enredo ha sido Mila Ximénez, que sostiene que el discurso de Carmen ha sido dirigido por Fidel Albiac. Y no es la primera vez que se apunta al marido de Rocío como responsable de filtrar informaciones a diferentes periodistas o rostros de la televisión para redirigir el discurso o el debate hacia los cauces que él desea.

"A mí ya me da igual que me denuncie, así que lo voy a decir. El titular de Carmen Borrego en la revista 'Lecturas' ha sido un misil de Fidel Albiac, lo tengo clarísimo", decía sin andarse de por las ramas y poniendo de manifiesto que el abogado nunca ha perdonado unas declaraciones que la joven realizó y que se publicaron en la misma revista.

"Lo que Fidel quería decir con la entrevista de 'Lecturas' es: "Deja de insistir, porque tu madre no quiere volver contigo'", continuaba con ese relato antes de opinar que "la pareja de Rocío Carrasco es el menos interesado en que ella y Rocío Flores retomen su relación". Un discurso, el de Mila, que no sorprendía, porque no es la primera vez que carga contra Albiac en este sentido.

"Lo que diga Fidel va a misa y su mujer no tiene nada que decir. Carmen Borrego contaba con el permiso de Albiac para hacer la entrevista", decía Ximénez, segura de toda y cada una de las palabras que salían de su boca... y a la espera de ver si este miércoles, en alguna publicación, tenemos alguna respuesta (directa o indirecta).