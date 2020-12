27 dic 2020

Kiko Matamoros está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a la joven Marta López. Y es que, tras los numerosos problemas que le trajo su matrimonio anterior con Makoke, parece que ahora ha encontrado la estabilidad con la joven, con quien no descarta casarse. Ayer, en pleno directo, esta quiso sorprender al colaborador y lo hizo así.

Ayer Kiko cumplía 64 años, y su chica decidió sorprenderle con este mensaje. "Gordi, muchas felicidades. Te espero en casa y ahora te lo diré pero quiero decirte que me encanta pasar este segundo cumpleaños contigo. Me encanta como eres conmigo y haber descubierto a una persona maravillosa. Me gusta en quien te estás convirtiendo", comenzaba diciendo la joven.

A lo que añadía ilusionada: "Seré yo o los años, no sé, pero estás muy bien con tus hijos, no sabes lo feliz que te veo con ellos y con tu nieto. Quiero pasar mi vida contigo".

Kiko , que no podía ocultar su emoción, solo consiguió decir: "Gracias por todo lo que me das". A lo que añadió: "Cumplo 64 años trabajando con vosotros y quiero dar las gracias. De verdad. Me considero mejor persona desde que estoy aquí".