27 dic 2020 sara corral

Compartir en google plus

Terelu Campos está siempre en el punto de mira debido a las numerosas polémicas a las que está siempre expuesta su familia. La antigua colaboradora de 'Sálvame' pasó está semana un mal trago debido a las palabras que su antigua amiga María Patiño le dedicó a su hija. Sin embargo, lejos de tener un fin de semana tranquilo, ayer su hija, Alejandra Rubio, decidió sorprenderla con esta inocentada que dará mucho que hablar.

Ayer, mientras se emitía en directo el programa 'Viva la vida', Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, decidió gastarle una broma a su madre sobre su supuesto embarazo, algo que hizo que la hija de María Teresa Campos entrase en histeria.

Tras descubrir que se trataba de una inocentada, Terelu dijo: "Alejandra hizo tal interpretación que hubo un momento en el que yo me creí lo que estaba contando". A lo que añadía: "un punto dramático que no me esperaba".

Terelu, ya entre risas añadía: "Mis Javis, mirad la inocentada porque no he visto a la niña actuar así en mi vida". Y es que Terelu participó en la última temporada de 'Paquita Salas', ¿será que disfrutaremos ahora de Alejandra en la nueva temporada?