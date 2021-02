17 feb 2021

Julio José Iglesias y Charisse Verhaert han comenzado lo que parece será una batalla judicial por su patrimonio.No corren buenos tiempos para Julio José Iglesias, la semana pasada se conocía que él y su mujer Charisse Verhaert se divorciaban tras 16 años de relación y ocho de matrimonio. Todo parecía indicar que el divorcio se llevaría de forma amistosa. Julio José de 47 años declaraba que: “El cariño y el respeto seguirán siendo la tónica en esta separación”.

Días después saltaba la noticia en la revista SEMANA que aunque Julio Jr. en un principio apostaba por un acuerdo amistoso la realidad iba a ser muy diferente. Según la publicación Charisse no está dispuesta a renunciar a ciertas cosas, entre ellas solicita la mansión de Miami Beach que tiene un valor de un millón de dólares y que ha sido el hogar de la pareja durante estos años

En su demanda Charisse argumenta que cuando conoció a Julio Jr. dejó todo para dedicarse a ser ama de casa a tiempo completo. La modelo expone que cuando comenzaron su relación ella iba de camino a una exitosa carrera y que terminó por abandonar para apoyar a su marido.

Julio José niega todo lo que dice su ex mujer argumentando que durante el matrimonio ambos acumularon numerosos activos de manera independiente. En su contrademanda, el hijo de Julio Iglesias deja claro que muchos de sus bienes personales son de antes del matrimonio por lo que su ex mujer no tendría derecho a ellos si se tiene en cuenta las leyes estadounidenses.

Charisse Verhaert también le solicita al presentador y cantante una pensión de 7.000 € al mes para sus gastos que van desde el pago del mantenimiento de la casa a ropa, viajes, cuidado de su mascota Molly (cuya custodia también quiere en exclusiva)... De hecho, una parte importante de esos gastos, iría destinada a comprarle comida a la mascota (700 euros), lo que llama la atención porque la cifra que pide la modelo para comer ella misma es solo 14 euros mayor. También destaca que para su cuidado personal mensual necesite invertir 600 euros mensuales entre peluquería, tratamientos (botox incluido) y centros de bronceado.

Lo que está claro es que esto no ha hecho más que comenzar, solo el tiempo dirá si ambos llegan a un acuerdo amistoso lo antes posible o realmente se convertirá en un batalla judicial donde saldrán todos los trapos sucios de la pareja.