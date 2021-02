12 feb 2021

Julio Iglesias Jr. conoció a Charisse Verhaert en un restaurante en 2004 en Miami y lo suyo fue un flechazo. No cabe duda de que la modelo belga está dentro del estereotipo que parece llamar la atención de los hombres del clan Iglesias: alta, rubia, delgada. Pero lo que comenzó como una historia de amor a primera vista ahora se ha convertido en una pesadilla ante el juez. La modelo pidió el divorcio de Julio José en agosto y desde entonces él ha retrasado el envío de la documentación económica necesaria para el reparto de los bienes que la pareja tiene en común. Cinco meses más tarde. en enero, la modelo ha vuelto a la carga en el mismo juzgado. ¿Se le ha agotado a Charisse la paciencia?

Cómo es Charisse Verhaert, la futura exmujer de Julio Iglesias Jr.

Si hasta este momento existía una palabra que definía a Charisse Verhaert esa palabra era discrección. A pesar de ser modelo cuando conoció al cantante/presentador/famoso Julio José, en cuanto se relacionó con él su posición pasó a un discretísimo segundo plano. Su función casi ha consistido en estos dos décadas de relación en acompañarle a los photocalls aunque ha desfilado en alguna ocasión para firmas como Pronovias.

No debe ser fácil destacar ante la avalancha mediática de la familia Iglesias. Compartir foco mediático con Tamara Falcó, Chabeli Iglesias y la mismísima Isabel Preysler, que son auténticas socialités en nuestro país, hace que a su lado cualquiera quede relegado a un discreto segundo plano, especialmente una chica joven que se define como “normal, tímida y familiar”.

Pero no nos confiemos, bajo esa dulce apariencia existe una mujer fuerte a todos los niveles, incluido el físico, que para algo participa de carreras ultra exigentes como la Spartan Race. Quizá uno de los escollos que no han podido superar en su relación ha sido el de no poder crear una familia propia a pesar de que ambos han comunicado a los medios en varias ocasiones su deseo de tener hijos. La realidad parece indicar que Charisse se ha cansado de su papel bajo los focos al lado de Julio José y quiere retomar una vida independiente sin él.

La modelo tiene ahora 38 años (con lo que eso significa para dedicarse al mundo de la moda) y parece dispuesta a pelear por lo que cree que le corresponde económicamente hablando. Estos años al lado de Julio José le habrá supuesto algunas renuncias profesionales y por lo que parece que ha pedido en este divorcio a su futuro exmarido parece dispuesta a exigir una compensación por ello. Según afirman en Telemundo, Charisse Verhaert quiere el uso en exlcusiva de la casa familiar, una pensión compensatoria y la custodia del perrita de la pareja. Charisse lo quiere todo, menos a Julio José.