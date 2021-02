12 feb 2021

A pesar de que él sonríe a menudo y con facilidad, la vida no parece sonreír de igual forma a Julio Iglesias Jr. Su empeño por triunfar como cantante ha tenido desiguales resultados (desde luego mucho menores a lo logros conseguidos por su hermano Enrique); su paso por los programas de televisión como partipante de diversos concursos (como Mira quién baila en la edición española y la argentina o Tu cara me suena) no ha conseguido que reciba la misma atención mediática que, por ejemplo, Tamara Falcó tras su paso por Masterchef; y ahora, a esta cadena de desencuentros con la buena fortuna hay que añadirle su separación de Charisse Verhaert. ¿Es Julio José Jr. el menos exitoso de todos los hermanos del clan Iglesias/Preysler?

Un cantante que vive a la sombra de su padre Julio Iglesias

Julio José Iglesias ha sido de todo un poco. En su juventud ha ejercido como modelo, incluso para Versace, pero ya hace tiempo que no posa para nadie que no sea la cámara de su móvil. Ha participado en concursos televisivos y realities, pero sus actuaciones nunca se han quedado en el recuerdo colectivo (¿alguien se acuerda de que en 2017 hizo de chatarrero en el programa Trabajo temporal?).

Pero si hay una espinita que tiene que tener clavada es que ya ha cumplido 48 años y lleva en el mundo de la canción desde 1999... pero la realidad es que poca gente puede tararear alguno de sus temas. Por todos es conocido el enfrentamiento que existió entre Enrique Iglesias y su padre cuando este decidió ser cantante. Todo lo contrario al recibimiento paterno de apoyo incondicional que recibió la decisión de Julio José Jr. de colocarse ante un micro. Hasta a su abuelo no le temblaba el pulso al afirmar en televisión que quién iba a dar la campanada de verdad era Julio José y no Enrique comparándolo con el mismísimo Michael Jackson. Ese momento de gloria musical aún no ha llegado.

Rindiéndose a lo que parece la evidencia Julio José programó el pasado año (sí, el del coronavirus) una gira mundial llamada TImeless en la que iba a cantar un repertorio de 25 canciones... de su padre. Porque a pesar de llevar escribiendo canciones propias desde los noventa, parece que decidió apostar por una vez sobre seguro. Pero ni eso tuvo suerte y la pandemia mundial arruinó sus planes.

Ahora debe afrontar un nuevo fracaso, esta vez en lo sentimental con su divorcio de Charisse Verhaert.., seguramente en esta ocasión también pedirá consejo y ayuda a su padre, Julio Iglesias.