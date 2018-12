14 dic 2018

Rania de Jordania es, con permiso de nuestra Letizia, la Reina con más estilo del mundo. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar al acudir a un evento con lo que parecía un maravilloso vestido de gasa plisada... y resultó ser un pantalón (baratísimo) de Zara.

Así, como lo lees: Rania vuelve a apostar por el 'low cost' español después de redescubrirnos el vestido de Zara que nos había pasado desapercibido hace solo un par de semanas, y lo hace con este pantalón culotte de menos de 30 euros.

Además, Rania de Jordania demuestra que, como decía Coco Chanel, "no es la apariencia, es la esencia; no es el dinero, es la educación; no es la ropa, es la clase", porque es capaz de crear un look súper sofisticado con un sencillo pantalón 'low cost'.

Y es que el secreto de este look de Rania de Jordania es un trabajo de estilismo brillante que demuestra que la manera en la que combinamos una prenda, por muy sencilla o barata que sea, es clave para crear un conjunto ideal. En este caso, fichamos su idea de lucir estos pantalones culotte de gasa plisada con un top de terciopelo en el mismo azul cobalto y 'convertirlo' en un vestido de fiesta con el simple gesto de añadir un cinturón tan especial como el suyo metálico.

