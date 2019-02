14 feb 2019

La cena de gala que ha ofrecido Mohamed VI a los Reyes de España en Rabat era una de las citas más esperadas del año a nivel político y de relaciones internaciones. Pero no podemos negar que lo que muchas esperábamos era ver con qué look sorprendería una Letizia que esta vez no tenía que batirse en duelo de estilo con la Princesa Lala Salma. Y nuestra Reina no ha defraudado...

Al igual que en su visita de 2014 a Marruecos, cuando fueron a presentarse como recién estrenados Reyes de España, doña Letizia ha vuelto a apostar por su modisto de cabecera para las grandes ocasiones, Felipe Varela, que ha firmado el que probablemente sea el look más imponente que le recordamos a la Reina desde el Stella McCartney que estrenó en el 50 aniversario de Guillermo de Holanda.

Doña Letizia ha hecho un brillante homenaje a Marruecos con un vestido blanco impecable con un sobreabrigo a juego con bordados joya en color plata que combinaba con su clutch (también de Varela) y con sus sandalias de tiras de Magrit.

Con un maquillaje de ojos muy marcado y un sofisticado recogido, la Reina conseguía resaltar aún más los imponentes pendientes de chatones, una de sus piezas favoritas del lote de joyas de pasar de La Corona.

