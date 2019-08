28 ago 2019

El verano se acaba. No hay duda de ello. Ya lo adelantaba Doña Letizia con su último look, un pantalón de pinzas combinado con una impecable blazer blanca y la famosa blusa de la discordia de Carolina Herrera hace unos días en su primera visita al rey Don Juan Carlos tras su intervención. El rey emérito evoluciona favorablemente y ya está en planta. Por ello, recibió ayer la visita de sus nietos en el Hospital, donde pudimos ver a las hijas de los reyes con looks muy similares, pero manteniéndose, cada una, fiel a su estilo.

La princesa Leonor y la infanta Sofía no fueron las únicas en visitar a Don Juan Carlos. La infanta Elena acompañada de Froilán y Victoria Federica también hizo acto de presencia. Incluso, la infanta Cristina acudió con sus hijos, Irene, Miguel y Juan Valentín. Ninguna de las infantas coincidieron con los reyes en sus visitas, sin mebargo, todas mostraron un semblante muy tranquilo y animado delante de las cámaras.

La diferencia de estilos entre la princesa Leonor y sus primas Victoria Federica e Irene, se hacia ayer más visible que nunca. Y es que, mientras que las hijas de la reina mantienen un estilo más infantil, las de las infantas optan por una moda más juvenil en sus apariciones públicas y en su día a día. Aunque el calzado que eligieron Doña Letizia y sus hijas supuso un avance hacia un estilo más sport.

Doña Letizia y Sofía compartieron modelo de zapatillas: un diseño blanco y sencillo que combina con todo. Y es que, no es la primera vez que la reina y su hijas las lucen para ocasiones menos formales. La sorpresa vino con la princesa Leonor, que combinó un vestido de Mango Kids con una zapatillas Converse con plataforma, un look casual y desenfadado.

La reina optó por un conjunto de camisa blanca y panalones en gris con dobladillo y cuadros, (que también ha llevado en otras ocasiones), que contrastaba con las elecciones de vestuario de sus hijas y con el 'outfit' que llevó en su primera visita al hospital.

Sin duda, toda una señal de que el verano ha acabado y es hora de olvidar las sandalias y saludar a las camisas blancas.