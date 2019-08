28 ago 2019

El rey Juan Carlos se recupera en el hospital de su operación de corazón y sus nietas no han querido dejar pasar la ocasión de ir a verle. Lo han hecho todas: la princesa Leonor, Victoria Federica e Irene de Marichalar -también sus hermanos y la infanta Sofía-. Y nosotras hemos visto la ocasión perfecta para analizar el estilo de las tres primas, tan diferentes a la hora de elegir ropa. Victoria Federica ya es una habitual de las páginas de moda de las revistas, gracias a sus originales looks (nos encanta cuando viste de nuestras marcas favoritas). Irene, sin embargo, no se deja ver tanto como su prima y esta es la primera vez que podemos apreciar de verdad su forma de vestir. A la que sí estamos habituadas a ver en actos oficiales es a Leonor, que también viste de firmas low cost -Zara, mango y Massimo Dutti- y de la que hemos analizado su estilo en más de una ocasión.

La princesa Leonor acudía al hospital a ver a Don Juan Carlos con un vestido de Mango de nueva colección. pinit gtres

Leonor suele apostar casi siempre por vestidos, en tonos blancos o azules en su gran mayoría. Pero esta vez arriesgó un poco más y dentro de su estilo romántico (que algunos califican como ñoño), se decantó por un vestido en color negro con bordado en blanco. Una prenda de inspiración boho chic que pertenece a la nueva colección de Mango Kids, de la sección de niña, por 29,99 euros. Y, como era de esperar, ya se está agotando. La nota fashion la puso con unas zapatillas blancas con plataforma de la marca Converse. Un accesorio más propio de su edad que triunfa entre las adolescentes.

Irene Urdangarín y sus heramos, Juan y Miguel, acompañaban a la infanta Cristina al hospital para ver a don Juan Carlos. pinit gtres

Sin embargo, el look de su prima Irene Urdangarín es mucho más fresco y relajado. Es verdad que ella no tiene ningún papel institucional , pero nos parece que viste más acorde a una chica de su edad que su prima Leonor. Y eso que solo se llevan un año: Leonor tiene 13 e Irene, 14. La hija de doña Cristina llevó unos pantalones tipo chinos en color verde hierba -de Zara-, combinados con una camisa blanca oversize, un cinturón de cuero y unas alpargatas negras. Nos ha gustado tanto que le seguiremos la pista más de cerca, ¿se convertirá en un icono de estilo?

Victoria Federica a la salida del hospital con su madre, la infanta Elena y su abuela, la reina Sofía. pinit instagram

Victoria Federica volvió a apostar por un estilismo sencillo pero con un toque de tendencia. Unos vaqueros en gris oscuro de cintura alta, una blusa blanca y la prenda de moda: el chaleco. El suyo es de corte gabardina, perfecto para los primeros días de otoño. También fue con zapatillas de deporte, pero en este caso unas de marca. pertenecen a la marca Golden Goose y cuestan alrededor de 300 euros.

