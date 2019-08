31 ago 2019

Esta siendo una semana de lo más ajetreada para la familia real. Desde que el pasado fin de semana ingresaran al rey Don Juan Carlos para una intervención de corazón (de la que evoluciona favorablemente) las apariciones de los hijos y nietos del monarca han sido, casi, diarias. Perimero fueron los reyes con un estilismo muy conjuntado los que visitaron al rey emérito, seguido de las infantas Elena, Cristina y la reina Sofía. Cuando el monarca fue trasladado a planta, sus nietos la princesa Leonor, la infanta Sofía, Froilán, Victoria Federica y Miguel, Irene y Juan Valentín Urdangarín también acudieron a visitarle.

Es más, Don Juan Carlos recibe cada día a un miembro de la familia. ¿La última en acudir al hospital? La princesa Leonor con su madre, la reina Letizia en un acto de normalidad ante el estado de salud del rey y con dos estilismos muy relajados.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver el estilo de la reina Letizia en Mallorca.

Para la ocasión Doña Letizia se atrevió con el 'denim' en una versión muy sofisticada, una blazer de solapas clásicas y entallada que combinó con un 'total look white' para realzar el moreno adquirido en sus vacaciones. Unos vaqueros rectos con dobladillo, una sencilla camiseta blánca y unas 'sneakers' (calzado al que parece que se está aficionando) formaban el estilismo. ¿La clave para que no fuera 'sport' del todo? El bolso firmado por Carolina Herrera, el icónico 'tote bag' que es capaz de elevar cualquier look.

La princesa Leonor por su parte, llevó un look simple y desenfadado, formado por una blusa de lunares, uno de los estampados predilectos de Doña Letizia, un vaquero recto y unas bailarinas azul marino a los pies.

Sin duda, dos estilismos perfectos para el día a día que no dudaremos en copiar para la vuelta al cole en septiembre.