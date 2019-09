18 sep 2019

La Familia Real de Holanda se ha dado un auténtico baño de multitudes para celebrar, con toda la pompa y el boato de la corte, el Día del Rey. Y allí, entre carrozas doradas, alfombras rojas y saludos desde el balcón de Palacio, la Reina Máxima brilló como nunca con un vestido espectacular de Jan Taminiau, uno de sus diseñadores favoritos que, además, ese mismo día inauguraba su primera 'flagshipstore' en Madrid.

Para esta fecha tan especial, donde también tuvo lugar la 'reapertura' de Parlamento tras el verano, Máxima de Holanda apostó por un original vestido granate de la exclusiva firma neerlandesa, con un escote más pronunciado del que nos tiene acostumbradas la Reina 'orange', y que acompañó de una original capelina joya a juego que, además, nos recuerda a alguno de los diseños de Meghan Markle, como el inolvidable Givenchy con el que la Duquesa de Sussex protagonizó su primer acto en solitario con la Reina Isabel II.

Pero su capelina no es el único detalle del look que nos recuerda a Meghan Markle: Máxima de Holanda ha apostado por un tocado tipo 'pillbox' muy del gusto de la Duquesa de Sussex firmado además, ni más ni menos, que por Philip Treacy, el favorito de las 'royals' británicas. Para completar el look, la 'reina de los complementos' ha lucido guantes de piel, zapatos de charol y clutch, todo a juego en el mismo tono del vestido, y ha incorporado imponentes joyas al conjunto, como un par de pulseras de brillantes (similares a las gemelas de Cartier de la Reina Letizia) y un maravilloso broche con un gran rubí rematando el cinturón.